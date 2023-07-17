Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferler konusunda net konuşan 49 yaşındaki çalıştırıcı, en az 3 futbolcu takviye yapmak istediklerini dile getirdi. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:

Ligde bizi zorlu bir sezon bekliyor ama geçen seneden farklı olacağını düşünmüyorum. İyi oyuncular alabilirsiniz ama takım olabilmek farklı bir şey, bizim de bunu devam ettirmemiz gerekiyor.

BOEY VE NELSSON KALACAK

Boey ve Nelsson bizimle beraber kalacak. Evet, teklifler var ama bizim de Şampiyonlar Ligi hedefimiz var. Biz de onlarla devam etmek istiyoruz.

ICARDI BELLİ DEĞİL

Mauro'nun durumu henüz belli değil. Yakınız ama direkt olarak bir süre veremiyoruz. Mauro ile mesajlaşmaya devam ediyoruz. Ailesi onun için çok önemli. Aile, her şeyin üstünde.

Orta sahada güçlü oyuncularımız var ama biz her ihtimali göz önüne alıp geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Forvet için de belirli isimler geldi gündemimize. Listemiz uzun, çalışmaya devam ediyoruz.

RASHICA'YI İSTİYORUZ

Rashica ile de iletişimimiz devam ediyor, onu da kadromuzda istiyoruz. En az 3 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz.

Icardi'nin beni omzuna aldığı an, önemli bir andı. Omuzlara alınmayı çok sevmeyen, başarıları paylaşan biriyim ama o fotoğraftaki çok farklı bir sevinçti. Çünkü çok uzun bir süre şampiyonluk için mücadele ettik. Mauro da Galatasaray'a olan aidiyetini orada gösterdi.

HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

Galatasaray aşk, kupa ve tutkudur. Transfer görüşmelerinde oyunculara Galatasaray'a yeniden Avrupa kupası kazandırmak istediğimizi söylüyor Erden bey. Hedefleri büyük tutmakta fayda var.

Dört büyük takımın hedefi de Avrupa'da kupa kazanmak olmalı. Konferans Ligi bizim için hedef olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final ve sonrası çok büyük başarıdır.