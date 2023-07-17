Son şampiyon Galatasaray'da transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Fransız ekibi o isme talip
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da gözler transferde. Kadrosuna birçok ismi katmak için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekibe sürpriz bir teklif geldi. Fransız ekibi, Cimbom'un yıldızına talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Son şampiyon Galatasaray'da transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.
Sarı-kırmızılılar şimdiye kadar 5 oyuncuyla vedalaştı.
Sözleşmeleri sona eren Bafetimbi Gomis ve Juan Mata'yla yollar ayrıldı.