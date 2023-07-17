TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Fransız ekibi o isme talip

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da gözler transferde. Kadrosuna birçok ismi katmak için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekibe sürpriz bir teklif geldi. Fransız ekibi, Cimbom'un yıldızına talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2023- 19:18