Yılın bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Dominik Livakovic, Rodrigo Becao gibi isimlerin transfer edilmesi an meselesiyken; teknik direktör İsmail Kartal'ın raporunda flaş bir isim olduğu öğrenildi. F.Bahçe'de yönetim yıldız futbolcu için harekete geçti ve Süper Kupa maçı öncesi ezeli rakibi Galatasaray'ın gündemindeki oyuncuyu renklerine bağlamak için kolları sıvadı. İşte son gelişmeler ve transferin ayrıntıları... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2023- 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023- 10:48