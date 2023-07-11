Yurt dışı kamp hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Kisvarda ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur Paredes'i böyle bitirecek! Icardi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda Erden Timur, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi transferleri peş peşe bitirmek istiyor. Yönetimin tam yetki verdiği Timur, Paredes için farklı plan içinde. İşte Icardi ve Paredes detayı... GS SPOR HABERLERİ
Sarı kırmızılılar Macar temsilcisini 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey kaydetti.