Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı hedefi olan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da eski aşklar yeniden depreşti! Erden Timur bizzat istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken sürpriz bir haber geldi. Cimbom, eski yıldızı için devreye girdi. Erden Timur yıldız futbolcuyu ile bizzat ilgileniyor. İşte dataylar... (GS spor haberi)
Akşam'ın haberine göre; Victor Nelsson'un olası ayrılığına karşı hazırlıklı olmak isteyen Cimbom gündemine bonservisi elinde olan eski oyuncusu Jason Denayer'i aldı.
GEÇEN SEZON ARABİSTAN'DA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezon Lyon ile sözleşmesinin bitmesinin ardından beklenmedik bir şekilde Arabistan Ligi ekibi Shabab Al-Ahli takımıyla bir yıllık kontrat imzalayan Jason Denayer sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni sözleşmeye imza atmadı ve takımdan ayrıldı.