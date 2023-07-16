JASON DENAYER, GALATASARAY İÇİN HAVALİMANINDA UYUMUŞTU

2017-18 sezonunda Galatasaray'a ikinci kez kiralık olarak gelen Jason Denayer, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada " Buraya dönmek benim 2 senemi aldı. Bundan dolayı çok sevinçliyim. 2 senelik zor bir süreçti bu. Manchester City beni farklı takımlara kiralamak istedi. Bu sene de beni İspanya'ya göndermek istiyorlardı. Fakat ben buna karşı çıktım ve Galatasaray'a dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Bir önceki sefer havaalanında son dakikaya kadar bekledim. Ve olmadığını duyunca çok üzüldüm" sözlerini sarf etmişti.