Transferin hareketli takımlarından biri olan Galatasaray oyuncularının talipleri artmaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na talip var! G.Saray'ın beklentisi...
Yeni sezon öncesi transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da, yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kerem Aktürkoğlu'na çeşitli taliplerin olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılıların kararı da belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bu isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu... Akşam'da yer alan habere göre Almanya ve İtalya'dan bazı takımlar Kerem için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Sarı-kırmızılılar, temmuz ayında oynayacağı Şampiyonlar Ligi elemeleri sonrası tüm teklifleri masaya yatıracak.