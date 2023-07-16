Takıma katılacak yeni isimler hakkında konuşan Okan Buruk, "Transfer planlarımız sürüyor. Erden Timur'un yoğun çalışması var. Onunla pazartesi günü oturup, tekrar konuşacağız. "Yarın gelecek" diye söyleyebileceğimiz bir oyuncu yok. Zaten kadrodan oyuncu kaybetmedik.