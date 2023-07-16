Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray hazırlıklarını Avusturya'da sürdürmeye devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Icardi ve Rashica..."
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon çalışmaları için Avusturya'da kamp yapan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom rakibini Morutan, Zaniolo(2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.