Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fred'de Angelino taktiği! Galatasaray transferi böyle bitirecek
Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray, ligi ve Avrupa'yı düşünerek takviye yapmaya hazırlanıyor. Orta sahaya deneyimli bir ismi eklemek isteyen sarı-kırmızılı ekip Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Fred ile ilgileniyor. Cimbom, Sambacı'yı transfer etmek için Angelino taktiğini uygulayacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar, lig ve Şampiyonlar Ligi mücadelesine daha güçlü bir kadro ile girmek istiyor.
Cimbom, Manchester United'ın Brezilyalı merkez orta sahası Fred için girişimlerini sürdürüyor.