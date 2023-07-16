TRANSFER HABERİ - Fred'de Angelino taktiği! Galatasaray transferi böyle bitirecek

Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray, ligi ve Avrupa'yı düşünerek takviye yapmaya hazırlanıyor. Orta sahaya deneyimli bir ismi eklemek isteyen sarı-kırmızılı ekip Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Fred ile ilgileniyor. Cimbom, Sambacı'yı transfer etmek için Angelino taktiğini uygulayacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2023- 06:40