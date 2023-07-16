Galatasaray geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferlerle büyük ses getirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk biletini kesti! Genç yıldız...
Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular da belli olmaya başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporları sonucunda o genç yıldızın bileti kesildi. Yıldız isim takımdan ayrılıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip bu yaz da yapacağı transferlerle Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Şu ana kadar Angelino, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Aslan, orta saha ve forvete de takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.