Galatasaray'da transferde çalışmalar devam ediyor.
Galatasaray'a transferde kötü haber! Paredes ve Lazio...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yönetimin bir süredir gündeminde olan Paredes konusunda sürpriz bir takım devreye girdi ve sarı-kırmızılıların işini zora soktu. İşte Paredes transferinin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da transferde çalışmalar devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk özellikle hazırlık maçlarında her oyuncuya şans vermeye çalışıyor.
Başkanvekili Erden Timur ise transferde pazarlıkları sürdürüyor.