TRANSFER HABERİ - Alman devinden Zaniolo'ya kanca! Galatasaray ile temas kurdular

Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansı ile eski günlerini hatırlatan Nicolo Zaniolo, Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. İtalyan yıldız son olarak Alman ekibinin radarına girdi. Alman devi, Zaniolo için Galatasaray ile ilk teması kurdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2023- 06:40