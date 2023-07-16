Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için Avrupa kulüpleri sıraya girmiş durumda.
TRANSFER HABERİ - Alman devinden Zaniolo'ya kanca! Galatasaray ile temas kurdular
Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansı ile eski günlerini hatırlatan Nicolo Zaniolo, Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. İtalyan yıldız son olarak Alman ekibinin radarına girdi. Alman devi, Zaniolo için Galatasaray ile ilk teması kurdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için Avrupa kulüpleri sıraya girmiş durumda.
İtalyan yıldızın adı bir süredir Juventus ve Milan'la anılıyordu.
Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği de iddialar arasındaydı.