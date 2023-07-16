Galatasaray'ın orta saha transferinde en güçlü aday Leandro Paredes...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Paredes'te mutlu son yakın! İşte bonservis bedeli
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde atağa kalkan Galatasaray, PSG forması giyen Leandro Paredes'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, sarı-kırmızılıların Paredes transferi için PSG ile anlaşma sağladığını ve ödenecek bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın orta saha transferinde en güçlü aday Leandro Paredes...
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için hem futbolcuyu, hem de kulübü PSG'yi uzun süredir ikna etmeye çalışıyor.
Fransız basını, transferle ilgili son gelişmeyi duyurdu.