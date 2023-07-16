Galatasaray Futbol Takımı'nın Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yaptığı kampı ziyaret eden Özbek, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye Fenerbahçe çıkışı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek takımın kamp yaptığı Avusturya'ya geldi. Özbek bir süredir gündemde olan 1959 öncesi şampiyonluk konusu hakkında ise oldukça sert açıklamalarda bulundu. GS SPOR HABERLERİ
Dursun Özbek, TFF kararını çok yanlış bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. Geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler yine federasyon yetkilileriydi. O kişilere hiç mi saygı yok? Onların bilgisine hiç mi saygı yok ki bugün tekrardan 'Bir komisyon kuralım, bir daha inceleyelim.' diyorlar. Neyi inceleyeceksiniz? Ben bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum.