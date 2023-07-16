GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa G.Saray'ı konuşacak! Erden Timur bombayı patlatıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da kampa girerek sürdüren Galatasaray'da transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, yıldız oyuncular için mekik dokurken; teknik direktör Okan Buruk'un listesi ise ortaya çıktı. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve listenin başında yer alan dünya yıldızı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2023- 10:59