Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarını Avusturya'da kampa girerek sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa G.Saray'ı konuşacak! Erden Timur bombayı patlatıyor
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da kampa girerek sürdüren Galatasaray'da transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, yıldız oyuncular için mekik dokurken; teknik direktör Okan Buruk'un listesi ise ortaya çıktı. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve listenin başında yer alan dünya yıldızı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncuları bir hayli zorlayacak antrenmanlar yaptırıyor.
3 kulvarda yer alacak G.Saray, bu sayede sakatlık riskini minimuma indirmek ve oyuncuların kondisyonunu hazır tutmak istiyor.