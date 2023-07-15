Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray şampiyon olduğu sezonun ardından daha büyük bir ivme yakalamak istiyor. Gelecek sezon Avrupa'da dahil büyük başarılar elde etmek isteyen Cimbom dünya yıldız Alexis Sanchez için girişimlere başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

MAHMUD ÇAPUTLU| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 09:59 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023- 10:43