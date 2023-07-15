Gelecek sezon zirve mücadelesi verecek iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi!
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray bu defa Napoli'nin yıldız ismi için karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin de çok istediği oyuncu için İspanyollardan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte transferin detayları...
İki ezeli rakip, ligin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sıklaştırdı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk olarak geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.