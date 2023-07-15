Galatasaray yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampıyla devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Weston McKennie'den Cimbom'a flaş haber! Transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle gündeme gelen Galatasaray bu transferlerle şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekip yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isterken radarına Weston McKennie'i taktı. Yıldız futbolcudan transfer ile ilgili flaş haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Transfer görüşmelerini hızlandıran Cimbom, kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılı ekip sezon yaptığı transferle Avrupa arenasında adından çokca söz ettirdi.