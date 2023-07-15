GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lazio'da Torreira için karar verildi! Cimbom'un istediği rakam...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yönetim bu noktada bir süredir Avrupa ekiplerinin peşinde olduğu yıldız için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İşte transferin son detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 06:40