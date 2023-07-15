GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un hedefinde 2 yıldız var!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da transferde hareketlilik sürüyor. Adı bir süredir anılan 2 yıldız için yönetim gaza bastı. Bu noktada Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden başkanvekili Erden Timur bu iki ismi de kampa yetiştirmek istiyor. İşte o isimler ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 06:40