Galatasaray yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle daha! Bu kez Arsenal'in yıldızı...
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transfer görüşmelerine devam ediyor. Orta sahaya deneyimli bir futbolcuyu takviye etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip aradığı ismi Premier Lig'de buldu. Kurmaylar, İngiliz devi Arsenal'in yıldız ismini listesine aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti.
Geçen sezondan beri kadrosuna kattığı yıldızlarla taraftarın beklentisini yukarı çeken Cimbom'un yeni hamlesi çok konuşulacak.