Mauro Icardi'de mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, 2. golcü transferinde de sona yaklaştı.
TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Mauro Icardi'nin yanına...
Geçitğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Kadrosuna forvet transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi'nin yanına bir takviye düşünüyor. Kurmaylar, Icardi ile o ismi kadroya dahil etmek için girişmleri hızlandırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılıların gündeminde ise tanıdık bir isim bulunuyor.
Cimbom, bir dönem Bursaspor'da forma giyen ve geçen sezon Olympiakos'ta attığı 18 golle krallık yaşayan Cedric Bakambu'yu bitirmeye hazırlanıyor.