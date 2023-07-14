TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Mauro Icardi'nin yanına...

Geçitğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Kadrosuna forvet transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi'nin yanına bir takviye düşünüyor. Kurmaylar, Icardi ile o ismi kadroya dahil etmek için girişmleri hızlandırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2023- 06:40