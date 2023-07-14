Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında İtalya'nın Roma ekibinden 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki İtalyan futbolcu, Avusturya'da gerçekleştirilen kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe ve Mancini itirafı!
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve kısa sürede taraftarların sevgilisi halinde gelen Nicolo Zaniolo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "İyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullanan İtalyan yıldız, transfer sürecinden bahsederek Fenerbahçe ve Roberto Mancini konusunda itirafta bulundu. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Zaniolo, "Geçen sezonu çok iyi geçirdik ve şampiyon olarak bitirdik. Şampiyonluğumuzu Fenerbahçe maçından sonra taraftarlarımızla kutladık. Statta muhteşem bir atmosfer vardı. Bu sene de yine hep beraberiz, çalışmalarımıza başladık. Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçımıza hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın önemli kulüplerinden daha yüksek ücretlerle transfer teklifi almasına rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini anlatan İtalyan futbolcu, "Galatasaray'ı tercih ettim çünkü Galatasaray ilgimi çekiyordu. Yöneticiler de benimle çok ilgilendi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.