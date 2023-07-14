Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dries Mertens'e dudak uçuklatan teklif!
Galatasaray, geçtiğimiz yaz Napoli ile sözleşmesi biten Dries Mertens'i kadrosuna katmış ve 10 numaralı formayı Belçikalı yıldıza vermişti. Sarı-kırmızılılarda 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki oyuncuya, Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan bir teklif geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, transfer atağa kalktı.