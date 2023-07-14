Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizlerin Victor Nelsson yarışı! Serbest kalma bedeli...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Victor Nelsson olmuştu. Danimarkalı stoper gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girerken, her geçen gün talipleri artıyor. Son olarak 24 yaşındaki yıldız için 2 Premier Lig ekibinin yarıştığı iddia edildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar devre arasında kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini alarak transfer sürecine başlangıç yaptı.
Daha sonra Leipzig'den İspanyol sol bek Angelino'yu satın alma opsiyonlu kiralayarak bu bölgeyi güçlendirdi.