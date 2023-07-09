Yaz transfer dönemi için arayışlarına devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Mauro Icardi Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri A Spor'a açıkladı
Mauro Icardi'nin menajeri Elia Pino, A Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin durumu merak konusu olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli dünya yıldızının bonservisini almak için bir süredir PSG ile görüşmelerini sürdürüyordu.