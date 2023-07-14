Okan Buruk'un listesi ortaya çıktı! Galatasaray'da 4 transfer 1 ayrılık... Erden Timur çalışmalara hız verdi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da kampa girerek sürdüren Galatasaray'da transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak sol bek mevkisini güçlendiren ve Leipzig'den Angelino'yu renklerine bağlayan Cimbom, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, yıldız oyuncular için mekik dokurken; teknik direktör Okan Buruk'un listesi ise ortaya çıktı. İşte G.Saray'ın kafasındaki plan, transfer edilmesi düşünülen 4 yıldız futbolcu ve sürpriz ayrılık... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2023- 10:22