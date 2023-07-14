Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarını Avusturya'da kampa girerek sürdürüyor.
Okan Buruk'un listesi ortaya çıktı! Galatasaray'da 4 transfer 1 ayrılık... Erden Timur çalışmalara hız verdi
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da kampa girerek sürdüren Galatasaray'da transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak sol bek mevkisini güçlendiren ve Leipzig'den Angelino'yu renklerine bağlayan Cimbom, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, yıldız oyuncular için mekik dokurken; teknik direktör Okan Buruk'un listesi ise ortaya çıktı. İşte G.Saray'ın kafasındaki plan, transfer edilmesi düşünülen 4 yıldız futbolcu ve sürpriz ayrılık... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncuları bir hayli zorlayacak antrenmanlar yaptırıyor.
3 kulvarda yer alacak G.Saray, bu sayede sakatlık riskini minimuma indirmek ve oyuncuların kondisyonunu hazır tutmak istiyor.