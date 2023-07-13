Transferde gaza basan Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İngiltere basınından bomba iddia! Dünya yıldızı Galatasaray'a yakın
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Bunun için transferde yoğun çaba gösteren krumaylar, birçok bölgeye önemli takviyeler yapacak. İngiltere basını ise bombayı patlattı. Galatasaray dünya yıldızını bitirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Arjantinli yıldız Leandro Paredes'ten haber bekleyen sarı-kırmızılılar, bir yandan da Thiago Alcantara için görüşmelerine devam ediyor.
İspanyol orta sahayı da kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un Liverpool ile pazarlıklarına sürdürdüğü İngiliz basını tarafından yazıldı.