İngiltere basınından bomba iddia! Dünya yıldızı Galatasaray'a yakın

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Bunun için transferde yoğun çaba gösteren krumaylar, birçok bölgeye önemli takviyeler yapacak. İngiltere basını ise bombayı patlattı. Galatasaray dünya yıldızını bitirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2023- 06:41