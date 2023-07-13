GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızına Fransa'dan talip çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak oyuncular kadar bazı isimlere gelen tekliflerde düşündürmeye devam ediyor. Özellikle Nelsson, Torreira, Zaniolo ve Sacha Boey'un ardından o isme de talip çıktı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2023- 11:06