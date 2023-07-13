Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızına Fransa'dan talip çıktı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak oyuncular kadar bazı isimlere gelen tekliflerde düşündürmeye devam ediyor. Özellikle Nelsson, Torreira, Zaniolo ve Sacha Boey'un ardından o isme de talip çıktı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.07.2023- 11:06
Fransız ekibi Reims, Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz için kulübe ilgi yazısı gönderdi.
Ancak Fransızlar, sarı- kırmızılı kulübün Jankat'la ilgili planlamasından dolayı resmi teklif yapmadı.