TRANSFER HABERİ - Galatasaray Paredes için PSG ile anlaştı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Paredes için PSG ile anlaştı!

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray rotasını transfere çevirdi. Kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen sarı-kırmızılılar, PSG'den Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kurmaylar Fransız devi ile anlaşmaya vardı. Karar artık Paredes'te. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)