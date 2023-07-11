Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Paredes için PSG ile anlaştı!
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray rotasını transfere çevirdi. Kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen sarı-kırmızılılar, PSG'den Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kurmaylar Fransız devi ile anlaşmaya vardı. Karar artık Paredes'te. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı oyuncular, teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde antrenmanlara yoğun şekilde devam ediyor.
Diğer yandan Cimbom, kadrosuna önemli isimleri katmak için transfer harekatını sürdürüyor.