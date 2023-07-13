Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transferde atağa kalktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un yerine Rusya'dan stoper geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim özellikle Nelsson'un olası ayrılığına karşı stoper için arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray'da buna göre listeye Rusya'dan sürpriz bir isim girdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Sarı-kırmızılılar, ilk olarak geçen sezon kiralık oynayan Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullandı.
Sol bek arayışları ise Angelino'nun Leipzig'den kiralanmasıyla noktalandı.