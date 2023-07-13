GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un yerine Rusya'dan stoper geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim özellikle Nelsson'un olası ayrılığına karşı stoper için arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray'da buna göre listeye Rusya'dan sürpriz bir isim girdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2023- 14:57