Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Angelino'nun maliyetiyle ilgili detayları da KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Angelino'yu Leipzig'den 1 milyon 500 bin Euro karşılığında satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

İşte sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende ve Kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

G.SARAY'DAN ANGELINO PAYLAŞIMI

Öte yandan, sarı kırmızılı ekip, Angelino'nun transferi sonrası sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı. İşte o video...

🦁 Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Angeliño! 💛❤️@angel_tasende69 pic.twitter.com/KX8CBLhlGf

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 13, 2023