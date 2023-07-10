Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk maçında Kisvarda ile karşılaşacak. Merkür Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Kisvarda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Aslan, Kisvarda ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KISVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kisvarda maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka GS TV'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KISVARDA MAÇINI CANLI İZLE