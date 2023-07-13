Mauro Icardi ve Angelino transferlerini olumlu sonuçlandıran Galatasaray'da yeni hedef Kerem Dermirbay...
Galatasaray transfer: Cimbom'un Kerem Demirbay aşkı! Leverkusen...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Yönetimin bir süredir gündeminde olan Kerem Demirbay konusunda aradaki bonservis farkı ortaya çıktı. İşte transferin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Mauro Icardi ve Angelino transferlerini olumlu sonuçlandıran Galatasaray'da yeni hedef Kerem Dermirbay...
Orta saha bölgesinde Şampiyonlar Ligi arenasını da hesaba katarak geniş ve kaliteli bir rotasyona sahip olmak isteyen sarı kırmızılılar, Bayer Leverkusenli oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı.
ARADAKİ FARK 1.5 MİLYON EURO
Hürriyet'in haberine göre 30 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı takımın teklifini kabul ederken yönetim Bayer Leverkusen'e de 2 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.