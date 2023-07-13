U19, U20 ve U21 takımlarında Türkiye forması giymesine karşın 2017 yılında Almanya Milli Takımı'nı tercih eden deneyimli futbolcu önümüzdeki sezon yeni yürürlüğe girecek olan 'Mavi Kart' kontenjanı ile yerli oyuncu gibi oynayabilecek.



