Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlık maçında Kisvarda ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Kisvarda maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - KISVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Kisvarda maçı saat 20:30'da başladı ve GS TV'den canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY - KISVARDA MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Batuhan, Boey, Emin, Kaan, Dubois, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mertens, Emre, Barış Alper.
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