Yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, hücum hattına takviye yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Beşiktaş'ın ilgilendiği Halil Dervişoğlu'na göz dikti. Kurmaylar, Brentford ile görüşmelere başladı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! Halil Dervişoğlu...
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, hücum hattına takviye yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Beşiktaş'ın ilgilendiği Halil Dervişoğlu'na göz dikti. Kurmaylar, Brentford ile görüşmelere başladı.
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Yayın Tarihi: 12.07.2023- 23:30 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023- 23:42