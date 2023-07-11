Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızının rotası belli oldu! Galatasaray devredeydi
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Hücum hattını zenginleştirmenin planlarını yapan sarı-kırmızılılar, birçok ismi listesinde barındırıyor. Galatasaray'ın istediği dünya yıldızının rotası belli oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor.
Kurmaylar ise transfer harekatını sürdürüyor.