Çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a İngiltere'den 15 milyon Euro'luk stoper!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son şampiyon Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı olmak isteyen Cimbom Premier Lig takımlarından olan Tottenham'ın yıldız stoperini istiyor. Yıldız oyuncuyu Fabrizio Romano açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında Macar ekibi Kisvarda ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'un golleriyle 2-0 mağlup etti.