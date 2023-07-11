TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a İngiltere'den 15 milyon Euro'luk stoper!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son şampiyon Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı olmak isteyen Cimbom Premier Lig takımlarından olan Tottenham'ın yıldız stoperini istiyor. Yıldız oyuncuyu Fabrizio Romano açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2023- 14:30