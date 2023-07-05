GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk resmen açıkladı! Orta sahaya sürpriz aday

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda bir süredir orta saha için Paredes ismi öne çıkarken yönetimten herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Yönetim bir süredir Avrupa devlerinin de yakın takibe aldığı yıldız isim için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2023- 06:40