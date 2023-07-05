Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk resmen açıkladı! Orta sahaya sürpriz aday
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda bir süredir orta saha için Paredes ismi öne çıkarken yönetimten herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Yönetim bir süredir Avrupa devlerinin de yakın takibe aldığı yıldız isim için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Okan Buruk yönetimde çalışmalarını sürdüren Cimbom, rotasını transfere çevirdi.
Kadrosunda önemli yıldızlar bulunduran sarı kırmızılılar transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.