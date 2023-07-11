Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızına dev teklif! 35 milyon Euro
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da futbolculara teklifler yağıyor. Elindeki oyuncuları takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp yeni transferler yapmak istiyordu ama bir yıldız oyuncusuna 35 milyon Euroluk dev teklif geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon başında Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi yıldızları renklerine bağlayarak gündem olmuştu.
Ara transfer döneminde de hız kesmeyen Cimbom, yine dünya çapında gündem olan bir transfere imza atmıştı.