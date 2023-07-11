Yeni sezon çalışmalarını Avusturaya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Kisvarda ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray PSG arasında sıkı pazarlık! İşte Icardi için ödenecek rakam...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen Icardi transferinde artık mutlu sona yaklaşıldı. Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, PSG ile bonservis için sıkı pazarlığını sürdürüyor. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı kırmızılılar rakibini Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray'da gözler Icardi'nin transferine çevrildi.