Yeni sezon hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde!
Galatasaray transfer haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Yönetim bu noktada adı sır gibi saklanan 20 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Icardi transferini bitiren Cimbom, kadroyu güçlendirmek için gaza bastı.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar ayrılacak isimlerin yerini dolduracak yeni oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.