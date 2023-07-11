Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde!

Galatasaray transfer haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Yönetim bu noktada adı sır gibi saklanan 20 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2023- 06:40