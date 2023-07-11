UEFA, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde dağıtacağı para ödüllerini açıklarken, geride kalan yıl uygulanan tarifede değişikliğe gitmedi.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a dev gelir! Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa...
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 3 tur geçmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılılar bunu başarması halinde en az 25 milyon Euro'luk bir geliri kasasına koyması garantileyecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Her zaman olduğu gibi ödül pastasında en büyük dilim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ait. Devler Ligi'ne katılım payı 15,64 milyon avro.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon avroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak.Takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin avro kazanacak.