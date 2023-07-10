GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O teklif ortaya çıktı! İtalyanların Lucas Torreira ısrarı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, sarı-kırmızılılarda ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmuş ve orta sahadaki tüm yükü sırtlanmıştı. Uruguaylı yıldız Avrupa devlerinin radarına girerken, özellikle İtalya'dan talipleri olduğu biliniyordu. 27 yaşındaki oyuncu için İtalyan basınından flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Habere göre Cimbom'un kapısı o teklifle çalındı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)