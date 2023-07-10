Galatasaray 2-0 Kisvarda | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlık maçında Kisvarda ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmzılılar rakibini Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2023- 22:21 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023- 22:27