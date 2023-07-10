Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'da özel bir turnuvaya katıldı.
Dev transfer çalımı! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor
Son dakika transfer haberleri: Önümüzdeki sene şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Gerek gelenler gerekse gönderilenler konusunda sarı-lacivertliler adından söz ettiren hamleler yaptı. Kanarya yıldız bir maestro transfer etmek isterken, listede bulunan futbolcu için Galatasaray da devreye girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Şu ana kadar sarı-lacivertliler Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağladı ve herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.
Buna karşın Bruma, Mergim Berisha ve Arda Güler'in satılmasıyla birlikte 30.5 milyon Euro bonservis geliri elde edildi.