Dev transfer çalımı! Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor

Son dakika transfer haberleri: Önümüzdeki sene şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Gerek gelenler gerekse gönderilenler konusunda sarı-lacivertliler adından söz ettiren hamleler yaptı. Kanarya yıldız bir maestro transfer etmek isterken, listede bulunan futbolcu için Galatasaray da devreye girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)