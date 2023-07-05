Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, hazırlık maçında Hull City ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Hull City mücadelesini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
GALATASARAY - HULL CITY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 20:30'da başladı. İki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabaka TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Galatasaray: Batuhan, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Torreira, Berkan, Yunus, Cicaldau, Mertens, Barış.
Hull City: Lo-Tutala, Coyle, Jones, Leake, Ozan Tufan, Docherty, Allahyar, Mcloughlin, Delap, Seri, Tetteh.
Galatasaray'ın, hazırlık maçı programı şu şekilde:
Galatasaray - Kisvárda FC
FK Austria Wien - Galatasaray
SK Sturm Graz - Galatasaray
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