Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred hamlesi! Manchester United....
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da orta saha için gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar buna göre listesine Manchester United forması giyen Fred'i aldı. İşte transfere dair sürpriz detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Son olarak Angelino'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılıların sürpriz bir isme daha teklif götürdüğü ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Fred için Manchester United'a teklif yaptığını ancak bu teklifin az bulunarak reddedildiğini duyurdu.