GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Erden Timur'dan Ada çıkarması! Hedefteki santrfor...

Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, Avusturya'da kampa girdi. Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, transferleri kampa yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Timur'un İngiltere'ye uçacağı ve teknik direktör Okan Buruk'un istediği santrfor için temaslarını hızlandıracağı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 06:40