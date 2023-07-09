GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan sol bek hamlesi! İşte önerilen rakam

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray, gelecek yılların transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar transferde önceliği sol bek bölgesine verirken, Leipzig forması giyen Angelino ilk sırada yer alıyordu. Oyuncunun kulübüyle anlaşamayan sarı-kırmızılılar, rotayı yine Almanya'ya kırdı ve o yıldız için teklifini iletti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 06:40