Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen G.Saray, rotasını yine Almanya'ya kırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan sol bek hamlesi! İşte önerilen rakam
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray, gelecek yılların transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar transferde önceliği sol bek bölgesine verirken, Leipzig forması giyen Angelino ilk sırada yer alıyordu. Oyuncunun kulübüyle anlaşamayan sarı-kırmızılılar, rotayı yine Almanya'ya kırdı ve o yıldız için teklifini iletti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Angelino transferi için Leipzig ile bir türlü anlaşamayan sarı-kırmızılılar, Stuttgart forması giyen Borna Sosa'yı bitirmek için atağa kalktı.
Fotomaç'ın haberine göre; 25 yaşındaki sol bekin kulübüyle pazarlıklar hız kazandı.