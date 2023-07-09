Galatasaray başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarıyla bir aray geldi ve açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE TİMUR'UN SÖZLERİ:

Belli bir aşama kaydedildi ama rakamlar çok yüksekti. PSG de yine Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda belli bir seviyeye düşmeye başladılar. Bitti diyemeyiz ama belli bir aşamaya geldi. Teklif çok yüksekti. 30 milyon euro bonservis, 32 milyon euro maaş teklifleri falan verdiler. Geçtiğimiz senelere göre 2 2,5 katı artan bir fiyat var. FFP'de bir şey değişmiyor. Herkesin mutlu olacağı hem de FFP sorunları yaşamamız lazım. Icardi'de belli aşama kaydetti. Bizim rakamlarımıza gelirse olabilir.

Kamp sürecinin içine gelecek transfer inşallah olacak. Geçen sene olsa çok daha güzel şeyler söylerdim. Şu an Avrupa'daki transfer piyasası çok daha yavaş. Oyuncular, Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor.

Şu an kimse transfere evet demiyor. Biz A grubu oyuncuyu hedefliyoruz. Geri kalanında da A-'yi hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A+ oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyorlar.

ANGELINO VE PAREDES AÇIKLAMASI

Angelino ile belirli bir noktaya geldik. Pozisyonunda Avrupa'nın önemli oyuncularından birisi. Zaten sorun da orada. Bizim işimizi zorlaştırıyor. Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Paredes ve kulübü diğer alternatiflerle de görüşüyor, bekliyoruz.

Geçen seneden daha iyi bir takım kurmak istiyoruz. Tabii ki geçen seneki kadar çok transfer yapılmayacak, bir omurgamız var. Güçlenmemiz gereken pozisyonlarda güçleneceğiz. Belli oyuncularda Galatasaray'ın çıkarı için beklemeliysek, bekleyeceğiz.

"2. FORVET ALMAMIZ LAZIM"

2. bir forvet almamız lazım. Icardi ile oynayabilecek oyuncu başka Icardi olmazsa başka. Siz oyuncuları bekletirken diğerleri de bekleyelim demiyor.

Yerli oyuncu konusunda, öyle bir şey yapmalısınız ki zamanlama da çok önemli. Bazen bitirmiş oluyorsunuz ama eşzamanlı bitirmeniz gereken şeyler var. Neden? Yabancı birisi geliyor, o zaman yerli oyuncu oynama şansını sorguluyor. Siz her ne kadar anlatsanız da tanımadığınız bir oyuncuyu bu konuda ikna etmek kolay değil.

"SZYMANSKI İLE GÖRÜŞTÜK"

Szymanski ile ilgilendik. Görüşmemiz oldu. Belli bir maaş seviyesi var. Ancak belli maaş seviyesini geçmemeiz lazım. Bir pozisyona yüksek maaş vereceksek diğer pozisyonlara daha az vermemiz gerekecek. İyi bir oyuncu ama bizim belli bir maaş seviyesine çıkmamamız gerekiyor. Rashica'nın durumu da Szymanski gibi. Rashica'da ise belli bir bonservis durumu var.

Talisca yüksek maaş alan bir oyuncu. O maaşları karşılamamız münkün değil. Maaşını düşürecekse tabi alırız.

Zaniolo'ya büyük rakamlar gelmezse satmayacağız. Bizde mutlu ama hayalindeki kulüpler gelip kafasını karıştırırsa farklı.

Zakharyan'ın ailesinin farklı bir hassasiyeti var. Bazı hassasiyetleri aşamazsınız. Biz de bu hassasiyetleri aşamadık.